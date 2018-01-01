В Оренбургской области в ДТП погибла беременная самарчанка

В Бузулукском районе Оренбургской области на 159 км трассы M5 "Урал", возле с. Старая Александровка 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, после чего машина влетела в отбойник, пишет prooren.ru.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области сообщили, что находившаяся в салоне 25-летняя беременная жительница Самарской области от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По факту ДТП сотрудниками полиции собран материал проверки.