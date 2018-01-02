Вор-рецидивист украл после застолья в коммунальной квартире мультиварку

В полицию Жигулевска поступило сообщение от 38-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским о том, что у нее похищена мультиварка. Пострадавшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму в 4,5 тыс. рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, установили и опросили свидетелей преступления, подробно опросили потерпевшую.

Потерпевшая рассказала, что мультиварка находилась на общей кухне коммунальной квартиры, в которой она является хозяйкой одной из комнат. В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили, что в соседнюю комнату приходил гость, с которым соседка распивала спиртные напитки. Предположительно, после того, как она уснула, гость решил похитить мультиварку.

Через несколько часов сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик, проживающий в Жигулевске. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину полностью.

В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Расследование продолжается.