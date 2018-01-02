В Самаре сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о бытовом конфликте. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. Крайней поселка Управленческий. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным обратилась потерпевшая — местная 40-летняя жительница. Она пояснила, что у них с сожителем произошел конфликт. При этом во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее по голове.

Разбираясь в обстоятельствах инцидента, сотрудники Росгвардии выяснили, что 45-летний мужчина находился в федеральном розыске. Представители УФСИН по Московской области искали его с июля 2017 г. как условно осужденного по ст. 222 уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали коллегам из полиции. В дальнейшем мужчина будет передан инициатору розыска.