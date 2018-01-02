В Куйбышевском районе 22 огнеборца тушили пожар в доме

В понедельник, 1 января, в 23:54 на ул. Утевской в Самаре горели домашние вещи на площади 10 кв. м, сообщает региональное МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человека личного состава и шести единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 00:21. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.