В Кинель-Черкасском районе горели надворные постройки

Во вторник, 2 января, в 1:50 в Кинель-Черкасском районе в п. Березняки на ул. Трудовой горели надворные постройки, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв м. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе девяти человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 2:00. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.