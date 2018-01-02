Самарцы попали в массовое ДТП в Саратовской области, засмотревшись на сбитого пешехода

В понедельник, 1 января, в Татищевском районе Саратовской области два автомобиля с самарскими номерами попали в массовое ДТП, сообщает sarnovosti.ru.
Около 22:00 недалеко от с. Сторожевка легковой автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. В этот момент мимо проезжала бригада областной службы спасения, которая оказала пострадавшей необходимую помощь и вызвала группу реаниматологов.
В тяжелом состоянии они госпитализировали потерпевшую в областную клиническую больницу. Другие автомобилисты отвлеклись на происходящее, в результате чего спустя 15 минут после первой аварии произошла другая: столкнулись несколько машин.
Первая авария случилась на 308 км трассы "Саратов — Тамбов" при повороте на с. Курдюм при участии грузовика MAN из Волгограда под управлением 57-летнего гражданина, перевозившего товар для сети супермаркетов "Магнит". Перед возникшим на дороге препятствием резко затормозила KIA Sportage, за рулем которой находился 30-летний мужчина, а следом кроссовер протаранила Lada Granta. Оба автомобиля были с самарскими номерами.
В результате в больницу вместе с пешеходом госпитализировали 58-летнюю пассажирку отечественного транспорта.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...