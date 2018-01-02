Самарцы попали в массовое ДТП в Саратовской области, засмотревшись на сбитого пешехода

В понедельник, 1 января, в Татищевском районе Саратовской области два автомобиля с самарскими номерами попали в массовое ДТП, сообщает sarnovosti.ru.

Около 22:00 недалеко от с. Сторожевка легковой автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. В этот момент мимо проезжала бригада областной службы спасения, которая оказала пострадавшей необходимую помощь и вызвала группу реаниматологов.

В тяжелом состоянии они госпитализировали потерпевшую в областную клиническую больницу. Другие автомобилисты отвлеклись на происходящее, в результате чего спустя 15 минут после первой аварии произошла другая: столкнулись несколько машин.

Первая авария случилась на 308 км трассы "Саратов — Тамбов" при повороте на с. Курдюм при участии грузовика MAN из Волгограда под управлением 57-летнего гражданина, перевозившего товар для сети супермаркетов "Магнит". Перед возникшим на дороге препятствием резко затормозила KIA Sportage, за рулем которой находился 30-летний мужчина, а следом кроссовер протаранила Lada Granta. Оба автомобиля были с самарскими номерами.

В результате в больницу вместе с пешеходом госпитализировали 58-летнюю пассажирку отечественного транспорта.