В Тольятти бомж украл у собутыльника телефон, планшет и одежду

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении жителя Тольятти. Как следует из материалов уголовного дела, около 10 утра в квартире дома, расположенного по бульвару Баумана, у 54-летнего тольяттинца злоумышленник похитил телефон, одежду и планшетный компьютер.

В тот же день мужчина обратился за помощью в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили у потерпевшего сведения о похищенном имуществе, а также приметы нападавшего. В тот же день, при отработке административной территории, сотрудниками уголовного розыска были получены данные о гражданине, который, возможно, причастен к совершению преступления.

Из поступившей информации следовало, что предполагаемый грабитель — 28-летний мужчина. Данный гражданин ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Установить местонахождение подозреваемого было непросто: по данным полиции, мужчина не имел определенного места жительства и вел асоциальный образ жизни.

В ходе работы над поступившим заявлением сотрудники полиции подготовили и распространили ориентировку на подозреваемого и похищенное имущество. Благодаря своевременному доведению оперативной информации до личного состава отдела полиции, во время ежедневного обхода участковым административного участка, предполагаемый злоумышленник был задержан.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что он распивал спиртные напитки с потерпевшим у него дома, после чего, воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры находился в состоянии сильного опьянения и не мог оказать сопротивление, подозреваемый похитил имущество, а затем скрылся.

В настоящее время сотрудник полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.