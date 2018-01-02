У самарчанки знакомый похитил 13 тыс. рублей

В полицию Самары за помощью обратилась 27-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что пять дней назад ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 13 тыс. рублей.

Инцидент произошел в вечернее время на территории 15 микрорайона. Со слов заявительницы, сотрудники полиции составили ориентировку на разыскиваемого. При проверке его личности сотрудники уголовного розыска выяснили, что 30-летний мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции: он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

Из собранных о подозреваемом данных также следовало, что официального источника дохода у него не было. В ходе проверки информации о совершенном преступлении версия о возможной причастности к нему предполагаемого злоумышленника подтвердилась.

Оперативники отработали возможные места появления разыскиваемого. По одному из адресов мужчина был задержан. Из собранных к настоящему времени материалов следует, что похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Грабеж"), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облГлавк.