У самарчанки знакомый похитил 13 тыс. рублей

В полицию Самары за помощью обратилась 27-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что пять дней назад ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 13 тыс. рублей.
Инцидент произошел в вечернее время на территории 15 микрорайона. Со слов заявительницы, сотрудники полиции составили ориентировку на разыскиваемого. При проверке его личности сотрудники уголовного розыска выяснили, что 30-летний мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции: он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
Из собранных о подозреваемом данных также следовало, что официального источника дохода у него не было. В ходе проверки информации о совершенном преступлении версия о возможной причастности к нему предполагаемого злоумышленника подтвердилась.
Оперативники отработали возможные места появления разыскиваемого. По одному из адресов мужчина был задержан. Из собранных к настоящему времени материалов следует, что похищенные деньги он потратил на личные нужды.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Грабеж"), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?