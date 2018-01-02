Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов проиграли представителям Швейцарии в матче Кубка Хопмана

Россияне Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов проиграли представителям Швейцарии Белинде Бенчич и Роджеру Федереру в матче Кубка Хопмана в Перте со счетом 3:4 (1:5), 4:3 (5:3), 1:4, пишет championat.com.

Ранее Хачанов уступил Федереру со счетом 3:6, 6:7 (8:10), а Павлюченкова проиграла Бенчич - 1:6, 6:3, 3:6.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире, швейцарцы одержали вторую победу. 4 января россияне встретятся с японцами, а команда Швейцарии сразится со сборной США.