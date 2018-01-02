В губернии подвели первые итоги новогодних праздников

Во вторник, 2 января, глава региона Дмитрий Азаров провел внеочередное совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. В режиме видеоконференции они рассказали, как в губернии проходят новогодние праздники.

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, с 30 декабря по 2 января чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в губернии не зарегистрировано. За это время произошло 26 пожаров, на которых два человека погибли и 85 были эвакуированы. Исходя из плотности населения, наибольшее число пожаров зарегистрировано в Октябрьске и в Шигонском районе.

Из крупных дорожных происшествий было отмечено столкновение маршрутки и автомобиля в Сызрани 30 декабря. В результате пострадали пять человек, один из которых - ребенок. В тот же день поступала информация о трех случаях ложного минирования: в аэропорту Курумоч, в ТЦ "Мега", а также ТЦ в Рощинском. В целях безопасности было эвакуировано более 2 тыс. человек.

О ситуации с общественным порядком рассказал замначальника ГУ МВД по региону Юрий Дмитриев. По его словам, в муниципалитетах области прошло 334 праздничных мероприятия, в которых участвовали около 60 тыс. человек. За порядком на улицах следили 2383 сотрудника ОВД, 334 сотрудника Росгвардии, 261 дружинник, 102 сотрудника ЧОПов и 25 представителей Волжского казачьего общества. Наиболее масштабные гуляния прошли в ночь с 31 декабря на 1 января на площади Куйбышева. В них участвовало около 8 тыс. человек.

По словам Дмитриева, в указанный период зарегистрировано 10 ДТП, в которых погибли два человека. Также сотрудниками ДПС выявлено 68 административных правонарушений за вождение в нетрезвом виде.

Министр здравоохранения Геннадий Гридасов рассказал, что медпомощь во время праздничных дней оказывали 74 учреждения. К сожалению, традиционно в праздники имеют место случаи отравления алкоголем, а также ожоги, полученные при использовании пиротехники без соблюдения техники безопасности.

В первый день нового года в роддомах области появилось на свет 60 детей. Дмитрий Азаров особое внимание обратил на тот факт, что с 2018 г. благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина беспрецедентную поддержку получают семьи, в которых рождается первенец. Глава региона поставил задачу - организовать в родильных домах информирование о том, каким образом можно эту поддержку получить.

"Инициатива президента РФ - это совершенно новый уровень поддержки семей с детьми. Молодым мамам очень важно своевременно получить информацию о том, как можно воспользоваться этой поддержкой, какие документы необходимо представить. Решение президентом принято, наша задача - обеспечить его реализацию", - заявил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам рассмотреть возможность создания памяток для семей с детьми, в доступной и понятной форме описывающих механизмы получения выплат.

Также Гридасов подчеркнул, что к концу января в губернии ожидается всплеск заболеваемости гриппом. Особое внимание стоит уделить здоровью школьников. "Как только мы увидим рост заболеваемости, мы тут же объявим в этих муниципалитетах дополнительные каникулы, чтобы не допустить возникновения эпидемии", - подчеркнул министр образования и науки региона Владимир Пылев.

Министерство культуры области отчиталось о праздничных событиях в регионе. По словам заместителя министра культуры Ирина Калягиной, новогодние мероприятия проводятся с 20 декабря по 9 января 2018 года. Госучреждения проводят более 160 мероприятий с охватом детей более 60 тысяч человек.

Глава региона напомнил о Всероссийском фестивале городской среды "Выходи гулять", который проходит по всей России с 15 декабря по 10 апреля. "В первую очередь в нем должны быть задействованы пространства, которые были благоустроены в 2017 г., в рамках программы "Комфортная городская среда". Мы должны показывать, какие территории города приведены в порядок, и в первую очередь там организовывать праздники и массовые мероприятия", - отметил глава региона.

Особое внимание уделялось транспортной доступности. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина, на региональных дорогах ежедневно работает от 67 до 100 единиц техники. В черте Самары с дорог на специальные полигоны было вывезено 2729 тонн снежных масс.

Глава региона попросил активнее работать над расчисткой снега в Самаре и Тольятти. "Прошу проверить состояние всех полигонов. Пока погодные условия щадящие, но нужно быть готовыми к экстремальным осадкам и температурам", - подчеркнул Азаров.

После основных докладов глава области заслушал информацию из муниципалитетов. О ситуации на территориях рассказали руководители Безенчукского, Нефтегорского, Челно-Вершинского районов.