Офтальмологи "Глазной клиники Бранчевского" готовы к высоким требованиям пациентов

Об итогах уходящего года и перспективах на будущее рассказывает генеральный директор "Глазной клиники Бранчевского", врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Сергей Бранчевский.

- Сергей Львович, какими наиболее заметными событиями и достижениями запомнился 2017 год?

- Уходящий год был непростым, в том числе и с экономической точки зрения, однако завершаем мы его с позитивом. Отмечается рост компании по всем ключевым позициям. Если говорить о чисто медицинском аспекте, то наибольшее развитие получили сложные виды коррекции зрения. Это и мультифокальные линзы, и лечение пациентов с кератоконусом, и современные технологии с применением лазера, с которыми мы работаем уже около пяти лет и наблюдаем стабильное улучшение результатов, выросло число операций на сетчатке. Развивается и детское направление, сейчас оно более равномерно представлено во всех филиалах. Все это стало возможным благодаря тому, что мы сделали акцент на большую специализацию и повышение уровня компетенции персонала. Это потянуло за собой и остальные достижения. В частности, открылся долгожданный филиал в Тольятти. Помещение отремонтировано, переоснащено, очень внимательно мы отнеслись к подбору сотрудников. Кроме того, полным ходом идет реконструкция филиала в Новокуйбышевске, который работает в режиме перегрузки с 2016 года. Там мы планируем расширить перечень услуг и создать максимальные удобства для пациентов. Параллельно задумываемся о способах улучшения работы сызранского филиала.

- Удается ли при такой широкой географии присутствия обеспечить качество оказываемых услуг?

- Да, и это благодаря еще одному важному достижению уходящего года - внедрению целого комплекса внутренних корпоративных стандартов. Они касаются и оснащения, и подготовки персонала, что позволяет в разных подразделениях клиники лечить людей на одинаково высоком уровне. Самара, правда, несколько отличается от филиалов тем, что, кроме всего спектра базовых услуг, здесь представлены и более сложные виды помощи, но спрос на них не так велик, поэтому нет смысла тиражировать их на все филиалы. Но хочу подчеркнуть: самые востребованные и популярные услуги пациенты "Глазной клиники Бранчевского" могут получить во всех филиалах компании, выбирая наиболее удобно расположенный. Кстати, наряду с коммерческой деятельностью, мы оказываем услуги и по полисам ОМС. В этом году мы оказали помощь на общую сумму более 20 млн рублей, но готовы увеличить этот объем практически вдвое.

- Как вы оцените перспективы развития офтальмологии в Самаре и области?

- Потребность в помощи офтальмологов у населения, бесспорно, растет. Причин тому несколько. Во-первых, увеличение средней продолжительности жизни людей, соответственно доля пожилых - а это самая многочисленная категория наших пациентов - тоже растет. Во-вторых, сегодня многие, даже выйдя на заслуженный отдых, продолжают интенсивно работать и часто - за мониторами, а это не добавляет глазам здоровья. В-третьих, современная медицина предлагает новые решения. Те патологии, которые двадцать лет назад не лечились, сегодня поддаются коррекции, и люди не хотят жить с этими проблемами. В таких условиях у офтальмологии в нашем регионе есть все шансы на динамичное развитие.

- Чего вы ждете от Нового года?

- Планы большие. Например, работаем над созданием в Самаре единого центра, где будут сосредоточены основные силы и ресурсы нашей клиники. В целом, я уверен, что многое из того, что мы не успели реализовать в этом году, будет сделано в ближайшее время, и уже в следующем наша клиника поднимется на очередную качественную ступень в своем развитии.

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