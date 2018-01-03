Офтальмологи "Глазной клиники Бранчевского" готовы к высоким требованиям пациентов

Об итогах уходящего года и перспективах на будущее рассказывает генеральный директор "Глазной клиники Бранчевского", врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Сергей Бранчевский.
- Сергей Львович, какими наиболее заметными событиями и достижениями запомнился 2017 год?
- Уходящий год был непростым, в том числе и с экономической точки зрения, однако завершаем мы его с позитивом. Отмечается рост компании по всем ключевым позициям. Если говорить о чисто медицинском аспекте, то наибольшее развитие получили сложные виды коррекции зрения. Это и мультифокальные линзы, и лечение пациентов с кератоконусом, и современные технологии с применением лазера, с которыми мы работаем уже около пяти лет и наблюдаем стабильное улучшение результатов, выросло число операций на сетчатке. Развивается и детское направление, сейчас оно более равномерно представлено во всех филиалах. Все это стало возможным благодаря тому, что мы сделали акцент на большую специализацию и повышение уровня компетенции персонала. Это потянуло за собой и остальные достижения. В частности, открылся долгожданный филиал в Тольятти. Помещение отремонтировано, переоснащено, очень внимательно мы отнеслись к подбору сотрудников. Кроме того, полным ходом идет реконструкция филиала в Новокуйбышевске, который работает в режиме перегрузки с 2016 года. Там мы планируем расширить перечень услуг и создать максимальные удобства для пациентов. Параллельно задумываемся о способах улучшения работы сызранского филиала.
- Удается ли при такой широкой географии присутствия обеспечить качество оказываемых услуг?
- Да, и это благодаря еще одному важному достижению уходящего года - внедрению целого комплекса внутренних корпоративных стандартов. Они касаются и оснащения, и подготовки персонала, что позволяет в разных подразделениях клиники лечить людей на одинаково высоком уровне. Самара, правда, несколько отличается от филиалов тем, что, кроме всего спектра базовых услуг, здесь представлены и более сложные виды помощи, но спрос на них не так велик, поэтому нет смысла тиражировать их на все филиалы. Но хочу подчеркнуть: самые востребованные и популярные услуги пациенты "Глазной клиники Бранчевского" могут получить во всех филиалах компании, выбирая наиболее удобно расположенный. Кстати, наряду с коммерческой деятельностью, мы оказываем услуги и по полисам ОМС. В этом году мы оказали помощь на общую сумму более 20 млн рублей, но готовы увеличить этот объем практически вдвое.
- Как вы оцените перспективы развития офтальмологии в Самаре и области?
- Потребность в помощи офтальмологов у населения, бесспорно, растет. Причин тому несколько. Во-первых, увеличение средней продолжительности жизни людей, соответственно доля пожилых - а это самая многочисленная категория наших пациентов - тоже растет. Во-вторых, сегодня многие, даже выйдя на заслуженный отдых, продолжают интенсивно работать и часто - за мониторами, а это не добавляет глазам здоровья. В-третьих, современная медицина предлагает новые решения. Те патологии, которые двадцать лет назад не лечились, сегодня поддаются коррекции, и люди не хотят жить с этими проблемами. В таких условиях у офтальмологии в нашем регионе есть все шансы на динамичное развитие.
- Чего вы ждете от Нового года?
- Планы большие. Например, работаем над созданием в Самаре единого центра, где будут сосредоточены основные силы и ресурсы нашей клиники. В целом, я уверен, что многое из того, что мы не успели реализовать в этом году, будет сделано в ближайшее время, и уже в следующем наша клиника поднимется на очередную качественную ступень в своем развитии.
Контакты: www.glaza63.ru
г. Самара
Поликлиника № 1, ул. Ново-Садовая, 369а, тел.: (846) 925-31-31 +7(846) 300-40-61
Поликлиника № 3, пр. Ленина, 1, тел.: (846) 925-31-31; +7(846) 300-40-61
Центр лазерной коррекции зрения. Стационар, 6-я просека, 161, тел.: +7 (846) 925-31-31; +7(846) 300-40-61
г. Тольятти
ул. Фрунзе, 35, тел. (8482) 65-01-75
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!