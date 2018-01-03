Мужчина и женщина погибли в Сергиевске в результате крупного пожара в частном доме

В среду, 3 января, в 4:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Петра Ганюшина в с. Сергиевск, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. 13 человек с применением четырех единиц техники полностью ликвидировали пожар в 5:40.

По предварительным данным оперативных служб в результате пожара погиб мужчина в возрасте около 63 лет и 57-летняя женщина.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Так же выясняются причины пожара и причиненный ущерб.