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Преступления Происшествия

В Кинеле у ранее судимой местной жительницы изъяли героин

КИНЕЛЬ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе проведения оперативного мероприятия "Наблюдение" возле одного из домов, расположенных на ул. Фестивальной в Кинеле, сотрудники ОНК МО МВД России "Кинельский" задержали 31- летнюю женщину, которая, по имеющимся данным, хранила при себе запрещенное вещество, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у задержанной полиэтиленовый пакет, внутри которого находились свертки с порошкообразным веществом светлого цвета.

Находку полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению специалистов, изъятое вещество содержит наркотическое средство героин общей массой 0,91 грамма.

По сведениям сотрудников полиции, предполагаемая злоумышленница ранее уже была судима за совершение аналогичного противоправного деяния. Подозреваемая пояснила, что наркотик она хранила в целях личного употребления. Правоохранители проверяют данную версию.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Гид потребителя

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