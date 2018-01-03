В Челно-Вершинском районе серьезно пострадал подросток, решивший прокатиться на тюбинге, зацепившись за автомобиль

Во вторник, 2 января, в Челно-Вершинском районе, пострадал несовершеннолетний, решивший прокатиться на тюбинге, зацепившись за автомобиль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, 21-летний водитель автомобиля Fiat двигался по проезжей части, осуществляя перевозку 14-летнего подростка на тюбинге. Надувная подушка была прикреплена веревкой к заднему буксировочному крюку машины. Результатом данных действий стало опрокидывание тюбинга. Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с последующей госпитализацией.

Сотрудники полиции напоминают, что катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках и пр. допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено! Скорость подобных "надувных саней" достигает 80 км в час. Сидящий в "ватрушке" человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс катания никак повлиять не может. Следствие этого — высокий риск травматизма и серьезнее травмы.