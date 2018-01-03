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ДТП Происшествия

В Самаре пассажирский автобус врезался в пропускавший пешеходов автомобиль

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 января, в Самаре на пересечении улиц Революционной и Аэродромной пассажирский автобус МАЗ, следовавший по маршруту №24, столкнулся с впереди стоящим автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 11:30 56-летний водитель автобуса при повороте с ул. Революционной на ул. Аэродромную в направлении ул. Авроры, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Hyundai под управлением 36-летнего мужчины, который пропускал пешеходов. На момент аварии водители находились в трезвом состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

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