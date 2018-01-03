В Самаре пассажирский автобус врезался в пропускавший пешеходов автомобиль

В среду, 3 января, в Самаре на пересечении улиц Революционной и Аэродромной пассажирский автобус МАЗ, следовавший по маршруту №24, столкнулся с впереди стоящим автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 11:30 56-летний водитель автобуса при повороте с ул. Революционной на ул. Аэродромную в направлении ул. Авроры, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Hyundai под управлением 36-летнего мужчины, который пропускал пешеходов. На момент аварии водители находились в трезвом состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...