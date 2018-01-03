В Самаре пассажирский автобус врезался в пропускавший пешеходов автомобиль

В среду, 3 января, в Самаре на пересечении улиц Революционной и Аэродромной пассажирский автобус МАЗ, следовавший по маршруту №24, столкнулся с впереди стоящим автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 11:30 56-летний водитель автобуса при повороте с ул. Революционной на ул. Аэродромную в направлении ул. Авроры, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Hyundai под управлением 36-летнего мужчины, который пропускал пешеходов. На момент аварии водители находились в трезвом состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.