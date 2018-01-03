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Елена Лапушкина поздравила семьи с рождением детей в первые дни нового года

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 января, глава города Елена Лапушкина посетила Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Пирогова и поздравила семьи с рождением детей в первые дни 2018 года. Елена Лапушкина вручила новоиспеченным мамам памятные подарки и денежные сертификаты, а также рассказала о мерах поддержки молодых семей, которые были введены с 1 января 2018 года. Соответствующий закон накануне Нового года подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Уверена, что оказанная помощь станет существенным подспорьем для молодых родителей и позволит улучшить демографическую обстановку в Самаре", - сказала Елена Лапушкина.

В соответствии с новым законом семьи при рождении первенца будут получать ежемесячные денежные выплаты.

По словам главного врача больницы им. Пирогова Александра Вавилова, в ночь с 31 декабря на 1 января в родильном отделении появились на свет четыре малыша. Всего же за три дня нового года в городских больницах родилось 80 детей. Такое количество новорожденных - продолжение положительной динамики, которая была достигнута в демографической ситуации в прошлом году: впервые с 2000 г. численность детей в Самаре превысила 200 тысяч. 

"Нет никаких сомнений, что благодаря маленьким самарцам наш город станет еще более светлым и жизнерадостным. Ведь именно от них зависит наше будущее", - добавила глава города.

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