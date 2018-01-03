Повреждение теплосети на ул. Ново-Вокзальной устранено

В 19:30 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения подающего трубопровода диаметром 500 мм около дома №29а на ул. Ново-Вокзальной. В настоящее время специалисты "ПТС" производят заполнение теплосети, после чего совместно с жилищными организациями начнется перевод системы теплоснабжения на штатную схему.

Напомним, в среду, 3 января, специалистами "ПТС" было обнаружено повреждение подающего трубопровода диаметром 500 мм около дома №29а на ул. Ново-Вокзальной. Место повреждения было огорожено, проведены земляные и сварочные работы. Все работы координировались со специалистами департамента ЖКХ г.о. Самара. Все потребители были переведены на резервную схему теплоснабжения.