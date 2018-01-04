Житель Тольятти подозревается в угрозе убийством

В Тольятти в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию об агрессивном мужчине, устроившем дебош в одном из домов на ул. Юбилейной, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие патрульные обнаружили нарушителя порядка, угрожавшего расправиться с родственниками — учитывая то, что ранее судимый 61-летний тольяттинец в этот момент держал в руках кусок арматуры, родственники восприняли угрозу реально и позвонили в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия было изъято предполагаемое орудие правонарушения — кусок арматуры.

По итогам дальнейшего разбирательства в полиции в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".