Житель Тольятти подозревается в угрозе убийством

В Тольятти в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию об агрессивном мужчине, устроившем дебош в одном из домов на ул. Юбилейной, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Прибывшие патрульные обнаружили нарушителя порядка, угрожавшего расправиться с родственниками — учитывая то, что ранее судимый 61-летний тольяттинец в этот момент держал в руках кусок арматуры, родственники восприняли угрозу реально и позвонили в полицию.
Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия было изъято предполагаемое орудие правонарушения — кусок арматуры.
По итогам дальнейшего разбирательства в полиции в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?