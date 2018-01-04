16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Тольятти подозревается в угрозе убийством В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана В Тольятти лишенного прав мужчину задержали нетрезвым за рулем автомобиля В Кинеле у ранее судимой местной жительницы изъяли героин У самарчанки знакомый похитил 13 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Житель Тольятти подозревается в угрозе убийством

ТОЛЬЯТТИ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати

В Тольятти в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию об агрессивном мужчине, устроившем дебош в одном из домов на ул. Юбилейной, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие патрульные обнаружили нарушителя порядка, угрожавшего расправиться с родственниками — учитывая то, что ранее судимый 61-летний тольяттинец в этот момент держал в руках кусок арматуры, родственники восприняли угрозу реально и позвонили в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия было изъято предполагаемое орудие правонарушения — кусок арматуры.

По итогам дальнейшего разбирательства в полиции в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4