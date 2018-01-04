В Похвистнево рецидивист украл у знакомых технику, а у родственницы - деньги

В полицию обратилась 59 летняя жительница г. Похвистнево Самарской области. В своем заявлении она просила привлечь к ответственности друга своего сына, который по ее словам, похитил мультиварку и монитор от компьютера.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к сыну потерпевшей приходил в гости друг, неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, с которым они употребляли горячительные напитки.
Как только сын владелицы жилплощади уснул, злоумышленник похитил мультиварку, стоимостью 1,8 тыс. руб. и компьютерный монитор, стоимостью 2,5 тыс. рублей.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, похищенное имущество подозреваемый хотел сдать в ломбард, но это у него не вышло из-за отсутствия документов на технику. Тогда он продал монитор мужчине, подвозившего его. Мультиварку мужчине сбыть не удалось.
Несколько дней спустя, в правоохранительные органы обратилась 49-летняя родственница 31-летнего задержанного с заявлением о пропаже с карты Сбербанка 17 тыс. рублей. В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что в момент пропажи карты и денежных средств, дома, кроме задержанного, никого не было, а по приходу СМС-уведомления о снятии денежных средств, мужчина скрылся из квартиры.
В настоящий момент похищенное имущество 59-летней женщине возвращено полностью. Часть суммы украденной у родственницы, подозреваемый возместил, а оставшуюся часть обязался компенсировать в ближайшее время.
По признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?