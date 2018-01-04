В Похвистнево рецидивист украл у знакомых технику, а у родственницы - деньги

В полицию обратилась 59 летняя жительница г. Похвистнево Самарской области. В своем заявлении она просила привлечь к ответственности друга своего сына, который по ее словам, похитил мультиварку и монитор от компьютера.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к сыну потерпевшей приходил в гости друг, неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, с которым они употребляли горячительные напитки.

Как только сын владелицы жилплощади уснул, злоумышленник похитил мультиварку, стоимостью 1,8 тыс. руб. и компьютерный монитор, стоимостью 2,5 тыс. рублей.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, похищенное имущество подозреваемый хотел сдать в ломбард, но это у него не вышло из-за отсутствия документов на технику. Тогда он продал монитор мужчине, подвозившего его. Мультиварку мужчине сбыть не удалось.

Несколько дней спустя, в правоохранительные органы обратилась 49-летняя родственница 31-летнего задержанного с заявлением о пропаже с карты Сбербанка 17 тыс. рублей. В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что в момент пропажи карты и денежных средств, дома, кроме задержанного, никого не было, а по приходу СМС-уведомления о снятии денежных средств, мужчина скрылся из квартиры.

В настоящий момент похищенное имущество 59-летней женщине возвращено полностью. Часть суммы украденной у родственницы, подозреваемый возместил, а оставшуюся часть обязался компенсировать в ближайшее время.

По признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.