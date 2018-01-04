16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Накануне Нового года в районе с. Дубовый Умет перевернулась фура из Белоруссии В Самаре пассажирский автобус врезался в пропускавший пешеходов автомобиль Самарцы попали в массовое ДТП в Саратовской области, засмотревшись на сбитого пешехода В Оренбургской области в ДТП погибла беременная самарчанка Под Самарой у п. Рощинский погиб водитель врезавшейся в стену легковушки

ДТП Происшествия

Накануне Нового года в районе с. Дубовый Умет перевернулась фура из Белоруссии

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 108
Версия для печати

Спасатели Профессионального Аварийно-пожарно-спасательного формирования Службы спасения Самарской области и спасатели "Всероссийского молодежного корпуса спасателей Самары" закончили работы на месте ДТП в районе с. Дубовый Умет, samara.kp.ru. Там 31 декабря груженая фура из Белоруссии слетала с трассы в кювет и перевернулась. Груз вылетел из прицепа и частично деформировался. Водителя грузовика доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.

Поврежденную фуру спасатели поставили на колеса и извлекли из кювета. Дальше машину в сопровождении ГАИ отбуксировали на базу Службы спасения в Новокуйбышевске. Чтобы забрать груз, который перевозила фура, из Белоруссии в Самарскую область прибыла большегрузная машина. Товар извлекали из кювета и загружали в другую машину в присутствии таможенной службы РФ, постольку этот груз — собственность другого государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

Юлия Вдовина 04 декабря 2017 07:17 Молодая автомобилистка сбила 79-летнюю женщину на ул. Стара-Загора

Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

Альфред Хичкок 29 октября 2017 14:48 На Волжском проспекте иномарка вылетела на крыльцо ресторана

какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

Дмитрий Павлов 28 октября 2017 05:03 На дороге Клявлино — Шентала столкнулись "девятка" и Lada Kalina

Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4