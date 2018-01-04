Накануне Нового года в районе с. Дубовый Умет перевернулась фура из Белоруссии

Спасатели Профессионального Аварийно-пожарно-спасательного формирования Службы спасения Самарской области и спасатели "Всероссийского молодежного корпуса спасателей Самары" закончили работы на месте ДТП в районе с. Дубовый Умет, samara.kp.ru. Там 31 декабря груженая фура из Белоруссии слетала с трассы в кювет и перевернулась. Груз вылетел из прицепа и частично деформировался. Водителя грузовика доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.

Поврежденную фуру спасатели поставили на колеса и извлекли из кювета. Дальше машину в сопровождении ГАИ отбуксировали на базу Службы спасения в Новокуйбышевске. Чтобы забрать груз, который перевозила фура, из Белоруссии в Самарскую область прибыла большегрузная машина. Товар извлекали из кювета и загружали в другую машину в присутствии таможенной службы РФ, постольку этот груз — собственность другого государства.