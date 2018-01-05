Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали из-за подозрительного поведения около гаражей

В Октябрьском районе Самары патрульный экипаж Росгвардии задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Поздней ночью сотрудники вневедомственной охраны на ул. Советской Армии обратил заметили рядом с гаражами мужчину, который вел себя так, как будто что-то искал. Патрульные предположили, что мужчина может быть причастен распространению наркотиков при помощи "закладок".

Задержанным оказался 28-летний мужчина, проживающий в Красноармейском районе Самарской области. С апреля 2017 г. находился в федеральном розыске. Полицейские Кемеровской области искали его как подозреваемого, скрывшегося от следствия.