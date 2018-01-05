Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали из-за подозрительного поведения около гаражей

В Октябрьском районе Самары патрульный экипаж Росгвардии задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Поздней ночью сотрудники вневедомственной охраны на ул. Советской Армии обратил заметили рядом с гаражами мужчину, который вел себя так, как будто что-то искал. Патрульные предположили, что мужчина может быть причастен распространению наркотиков при помощи "закладок".
Задержанным оказался 28-летний мужчина, проживающий в Красноармейском районе Самарской области. С апреля 2017 г. находился в федеральном розыске. Полицейские Кемеровской области искали его как подозреваемого, скрывшегося от следствия.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?