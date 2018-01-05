Самарчанку нашли убитой в лесу в Ульяновской области

В среду, 3 января, около 22:15 в лесном массиве с. Ундоры в Ульяновской области был обнаружен труп 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба У МВД России по Ульяновской области.
4 января по подозрению в причастности к ее смерти задержали ранее судимого 23-летнего жителя с. Вышки Ульяновской области.
По версии правоохранителей, пьяный мужчина напал на потерпевшую и нанес смертельные травмы.
Материалы, собранные полицейскими, направлены в СУ СК РФ по Ульяновской области для принятия процессуального решения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?