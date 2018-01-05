Самарчанку нашли убитой в лесу в Ульяновской области

В среду, 3 января, около 22:15 в лесном массиве с. Ундоры в Ульяновской области был обнаружен труп 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба У МВД России по Ульяновской области.

4 января по подозрению в причастности к ее смерти задержали ранее судимого 23-летнего жителя с. Вышки Ульяновской области. По версии правоохранителей, пьяный мужчина напал на потерпевшую и нанес смертельные травмы. Материалы, собранные полицейскими, направлены в СУ СК РФ по Ульяновской области для принятия процессуального решения.