Самарчанку, найденную мертвой около с. Ундоры, убили на территории социально-реабилитационного центра

Сотрудники СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней самарчанки, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, женщину нашли мертвой вечером 3 января в лесном массиве с. Ундоры.

По версии правоохранителей, в тот день ранее судимый 23-летний пьяный житель с. Вышки на территории социально-реабилитационного центра им. Чучкалова в Ундорах встретил самарчанку, приехавшую отдыхать и лечиться. Как предполагают следователи, молодой человек попросил у нее денег, но женщина отказала. Из-за этого возникла ссора, во время которой житель Ульяновской области избил потерпевшую. От полученных травм женщина погибла на месте. Ее тело злоумышленник оттащил в овраг и спрятал.

На допросе задержанный признал вину.