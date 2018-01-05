Самарчанку, найденную мертвой около с. Ундоры, убили на территории социально-реабилитационного центра

Сотрудники СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней самарчанки, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, женщину нашли мертвой вечером 3 января в лесном массиве с. Ундоры.
По версии правоохранителей, в тот день ранее судимый 23-летний пьяный житель с. Вышки на территории социально-реабилитационного центра им. Чучкалова в Ундорах встретил самарчанку, приехавшую отдыхать и лечиться. Как предполагают следователи, молодой человек попросил у нее денег, но женщина отказала. Из-за этого возникла ссора, во время которой житель Ульяновской области избил потерпевшую. От полученных травм женщина погибла на месте. Ее тело злоумышленник оттащил в овраг и спрятал.
На допросе задержанный признал вину.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?