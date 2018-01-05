Хоккеисты тольяттинской "Лады" обыграли московское "Динамо" - 3:1

В пятницу, 5 декабря, в ледовом дворце "Лада-Арена" в Тольятти хоккеисты местной "Лады" обыграли московское "Динамо" со счетом 3:1.

Первый период прошел с заметным преимуществом "Динамо". Но счет все равно открыли хозяева: после броска Георгия Белоусова Игорь Скороходов добил шайбу в ворота гостей. Динамовцы отыгрались еще до перерыва.

Во втором периоде хозяева выровняли игру и трижды оставались в большинстве. После броска Артема Аляева шайба рикошетом от защитника "Динамо" влетела в сетку - 2:1.

В третьем периоде хозяева с первых минут заиграли активно и смогли отодвинуть игру от своих ворот. На 47-й минуте форвард "Динамо" в борьбе у борта нанес травму Денису Ежову и отправился в раздевалку, а "Лада" на пять минут получила численное преимущество.

За 3:20 до окончания основного времени после удаления Дениса Зернова наставник гостей Владимир Воробьев заменил голкипера шестым полевым игроком. А на последней минуте Зернов оказался первым у шайбы, отскочившей от лицевого борта, и отправил ее в пустые ворота "Динамо" - 3:1 победа "Лады".