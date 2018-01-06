В Самаре задержали пьяного водителя с поддельными правами

В Самаре правоохранители задержали автомобилиста без водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Экипаж ДПС остановил у дома на 6 просеке 35-летнего автомобилиста. При проверке документов полицейские засомневались в подлинности предъявленного водительского удостоверения. Также мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Во время дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина был лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. А предъявленное полицейским водительское удостоверение оказалось поддельным. Это подтвердила экспертиза.

По статьям "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" и "Использование подложного документа" возбуждены уголовные дела.