В Самаре задержали пьяного водителя с поддельными правами

В Самаре правоохранители задержали автомобилиста без водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Экипаж ДПС остановил у дома на 6 просеке 35-летнего автомобилиста. При проверке документов полицейские засомневались в подлинности предъявленного водительского удостоверения. Также мужчина отказался проходить медосвидетельствование.
Во время дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина был лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. А предъявленное полицейским водительское удостоверение оказалось поддельным. Это подтвердила экспертиза.
По статьям "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" и "Использование подложного документа" возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?