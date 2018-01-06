Самарцев приглашают на рождественские гуляния на площади Куйбышева

В воскресенье, 7 января, в 14:00, жителей и гостей Самары приглашают на Рождественские гуляния на площади им. Куйбышева в сквере на пересечении улиц Вилоновской и Чапаевской.

Занятия на площади Куйбышева найдутся и для детей, и для взрослых.

Напомним, с 26 декабря по 8 января (с 12:00 до 20:00) на пл. Куйбышева для горожан и гостей города работает проект "В гостях у Самарского Деда Мороза". Здесь юных гостей ждет интерактивная программа со сказочными персонажами — путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей ждет новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие могут сфотографироваться с самарским Дедом Морозом, загадать желание.

Популярностью пользуется и аттракцион "Ледяная горка". Катание на деревянной горке на площади бесплатное на весь период работы (с 31 декабря по 1 марта). Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые также выдаются бесплатно. Время работы аттракциона — с 10:00 до 22:00.

Все новогодние каникулы на площади работают два бесплатных катка, организован прокат коньков, работают точки с горячим питанием.