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Преступления Происшествия

Ссора двух гостей самарца закончилась ограблением

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районе Самары 22-летнего местного жителя подозревают в ограблении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 49-летний самарец пришел в гости к приятелю. А через некоторое время к хозяину квартиры зашел еще один знакомый — 22-летний молодой человек. Гости, которые ранее не были знакомы, поссорились. Хозяин квартиры пытался разнять их, но не смог. Ссора закончилась тем, что старший участник ссоры получил травмы, а также лишился 300 руб. и мобильного телефона.

Недавно подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что потратил похищенные деньги, а телефон — потерял. По статье "Грабеж" возбудили уголовное дело.

Гид потребителя

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