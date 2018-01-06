Ссора двух гостей самарца закончилась ограблением

В Красноглинском районе Самары 22-летнего местного жителя подозревают в ограблении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 49-летний самарец пришел в гости к приятелю. А через некоторое время к хозяину квартиры зашел еще один знакомый — 22-летний молодой человек. Гости, которые ранее не были знакомы, поссорились. Хозяин квартиры пытался разнять их, но не смог. Ссора закончилась тем, что старший участник ссоры получил травмы, а также лишился 300 руб. и мобильного телефона.
Недавно подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что потратил похищенные деньги, а телефон — потерял. По статье "Грабеж" возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?