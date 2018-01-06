Грабитель отобрал у сызранца телефон, сказав, что ему гаджет нужнее

Сызранские полицейские задержали подозреваемого в ограблении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 53-летний местный житель и сообщил, что у него отобрали мобильный телефон. По словам заявителя, он выпивал в заведении и познакомился там с одним из посетителей. На выходе из заведения новый знакомый попросил телефон для срочного звонка, но, как оказалось, возвращать его не собирался, пояснив, что ему телефон нужнее. Потерпевший пытался вернуть имущество и некоторое время шел за обидчиком следом, но все попытки убедить его закончились угрозами расправы.
В этот же день сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — неоднократно судимого за имущественные преступления 44-летнего местного жителя.
По данным оперативников, мужчина продал мобильник, а деньги потратил. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?