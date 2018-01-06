Грабитель отобрал у сызранца телефон, сказав, что ему гаджет нужнее

Сызранские полицейские задержали подозреваемого в ограблении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 53-летний местный житель и сообщил, что у него отобрали мобильный телефон. По словам заявителя, он выпивал в заведении и познакомился там с одним из посетителей. На выходе из заведения новый знакомый попросил телефон для срочного звонка, но, как оказалось, возвращать его не собирался, пояснив, что ему телефон нужнее. Потерпевший пытался вернуть имущество и некоторое время шел за обидчиком следом, но все попытки убедить его закончились угрозами расправы.

В этот же день сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — неоднократно судимого за имущественные преступления 44-летнего местного жителя.

По данным оперативников, мужчина продал мобильник, а деньги потратил. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.