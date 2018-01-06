На Волге под Самарой рыбак на снегоходе провалился в промоину и погиб

В субботу, 6 января, в 10:45, спасатели ПСП "Центральная" и отряда специального назначения проводили на акватории реки Волга, напротив входа в Змеиное озеро поиски пропавшего на снегоходе 46-летнего рыбака, сообщили в ПСС по Самарской области.
Обратившиеся за помощью к спасателям родственники пропавшего мужчины сообщили, что он 5 января отправился на рыбалку и с 21:00 его телефон перестал отвечать на вызовы.
Район поиска был определен со слов очевидцев. Передвижение спасательного судна на воздушной подушке на Волге осложняли полуметровые торосы, а выпавший снег припорошил следы от снегохода пропавшего рыбака.
Спасатели осмотрели акваторию по правому берегу реки от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро.
Около промоины были обнаружены перчатки пропавшего. Тонкий лед около промоины не позволял работать без специального снаряжения. Спасатель в гидрокостюме обследовал промоину, протяженностью около 100 м и обнаружил на кромке льда сапоги, вмерзшие в лед.
По предположению спасателей, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед.
Тело погибшего освободили из ледового плена и подняли на поверхность. В 14:20 поисковые работы на месте происшествия были окончены.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).