На Волге под Самарой рыбак на снегоходе провалился в промоину и погиб

В субботу, 6 января, в 10:45, спасатели ПСП "Центральная" и отряда специального назначения проводили на акватории реки Волга, напротив входа в Змеиное озеро поиски пропавшего на снегоходе 46-летнего рыбака, сообщили в ПСС по Самарской области.

Обратившиеся за помощью к спасателям родственники пропавшего мужчины сообщили, что он 5 января отправился на рыбалку и с 21:00 его телефон перестал отвечать на вызовы.

Район поиска был определен со слов очевидцев. Передвижение спасательного судна на воздушной подушке на Волге осложняли полуметровые торосы, а выпавший снег припорошил следы от снегохода пропавшего рыбака.

Спасатели осмотрели акваторию по правому берегу реки от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро.

Около промоины были обнаружены перчатки пропавшего. Тонкий лед около промоины не позволял работать без специального снаряжения. Спасатель в гидрокостюме обследовал промоину, протяженностью около 100 м и обнаружил на кромке льда сапоги, вмерзшие в лед.

По предположению спасателей, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед.

Тело погибшего освободили из ледового плена и подняли на поверхность. В 14:20 поисковые работы на месте происшествия были окончены.