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Дмитрий Азаров: "Праздник Рождества Христова побуждает нас к созиданию и нравственному совершенствованию"

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 января, глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым.

Фото: Архив «ВН»

"Этот святой праздник наполняет нас возвышенным, благоговейным чувством, вселяет в сердца мир и покой, побуждает к созиданию и нравственному совершенствованию", — говорится в поздравлении.

Руководитель области подчеркнул, что православное христианство, проповедующее идеалы любви, добра, милосердия и справедливости, всегда было духовной опорой нашего народа. "И в дни радости, и в дни великих испытаний представители Русской Православной Церкви и словом, и делом помогали нашим предкам отстоять веру и Отечество от смуты и посягательств извне", — напомнил врио губернатора.

Он отметил, что сегодня, как и прежде, устремления Церкви обращены на сохранение традиционных ценностей, укрепление народного единства. На достижение этих благих целей направлены усилия и Самарской митрополии, которая вносит большой вклад в дело просвещения и патриотического воспитания жителей Самарской области, поддержания межконфессионального и межнационального согласия в регионе.

"Наш общий долг — передавать новым поколениям любовь к родной земле, уважительное отношение к нашей истории, культуре и традициям, гордость за Отечество", — заявил глава региона.

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