В Сызрани ночью 20 пожарных тушили надворные постройки

В субботу, 6 января, в Сызрани случился пожар в частном секторе. Экстренные службы получили вызов в 22:05, сообщает citytraffic.ru.

Прибыв на улицу Добролюбова, пожарные установили, что горят надворные постройки. Площадь, пройденная огнем, составила 60 кв. м.

Через 17 минут силами 20 человек при помощи 5 единиц техники огонь был потушен. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.