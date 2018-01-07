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В Сызрани ночью 20 пожарных тушили надворные постройки Мужчина и женщина погибли в Сергиевске в результате крупного пожара в частном доме Крупный пожар произошел в частном доме в Октябрьске В Кинель-Черкасском районе горели надворные постройки В Куйбышевском районе 22 огнеборца тушили пожар в доме

Пожары Происшествия

В Сызрани ночью 20 пожарных тушили надворные постройки

СЫЗРАНЬ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу,  6 января, в Сызрани случился пожар в частном секторе. Экстренные службы получили вызов  в 22:05, сообщает citytraffic.ru.

Прибыв на улицу Добролюбова, пожарные установили, что горят надворные постройки. Площадь, пройденная огнем, составила 60 кв. м.

Через 17 минут силами 20 человек при помощи 5 единиц техники огонь был потушен. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:59 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:57 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.

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