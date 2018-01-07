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Преступления Происшествия

В Октябрьске похититель телевизора хранил дома марихуану

ОКТЯБРЬСК. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске полиция, расследуя уголовное дело о хищении телевизора, обнаружила у подозреваемого марихуану в ходе обыска дома, в котором он проживал.

Ранее судимый за грабеж 55-летний местный житель не успел продать похищенный телевизор и хранил его у себя дома, как и наркотик, который был обнаружен в шкафу на полке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что  обнаруженным является наркотическое средство марихуана общей массой 33,9 г.

По данным сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России "Сызранское", наркотик подозреваемый хранил для личного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление.....растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере",  возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Гид потребителя

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