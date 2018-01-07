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Общество

В Самарской области ожидается сильный ветер и метель

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 января, областное МЧС разослало предупреждение об ухудшении погодных условий. По его сообщению, с 19:00 7 января до 19:00 8 января в Самарской области ожидается облачная погода со снегом, местами — сильным с метелью.

"Юго-западный ветер будет дуть местами со скоростью 15-18 м/с. Температура воздуха составит -2, -7°. Местами гололедица", — уточнили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей области быть бдительными во время нахождения на улице: не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами; держаться подальше от карнизов зданий.

Автомобилистам экстренная служба рекомендует соблюдать скоростной режим на трассах и уделить повышенное внимание техническому состоянию машины.

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