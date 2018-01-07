В Самарской области ожидается сильный ветер и метель

В воскресенье, 7 января, областное МЧС разослало предупреждение об ухудшении погодных условий. По его сообщению, с 19:00 7 января до 19:00 8 января в Самарской области ожидается облачная погода со снегом, местами — сильным с метелью.

"Юго-западный ветер будет дуть местами со скоростью 15-18 м/с. Температура воздуха составит -2, -7°. Местами гололедица", — уточнили в Приволжском УГМС. ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей области быть бдительными во время нахождения на улице: не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами; держаться подальше от карнизов зданий. Автомобилистам экстренная служба рекомендует соблюдать скоростной режим на трассах и уделить повышенное внимание техническому состоянию машины.