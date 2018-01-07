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Дмитрий Азаров поздравил воспитанников социального приюта "Ровесник" с Рождеством и Новым годом Дмитрий Азаров: "Праздник Рождества Христова побуждает нас к созиданию и нравственному совершенствованию" Более 600 дольщиков проблемных объектов получили жилье после ноябрьской встречи с главой региона В губернии подвели первые итоги новогодних праздников Новогодние праздники в Самаре проходят без серьезных происшествий

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Дмитрий Азаров поздравил воспитанников социального приюта "Ровесник" с Рождеством и Новым годом

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 января, врио губернатора Дмитрий Азаров приехал в комплексный центр социального обслуживания населения "Ровесник" поздравить его воспитанников с Рождеством и Новым годом.

Фото: Юлия Рубцова

В "Ровеснике" сейчас живут 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Непосредственно в отделении социальной реабилитации центра, куда и приехал руководитель области, сейчас находятся 24 мальчика и девочки.

Воспитатели и педагоги делают все возможное, чтобы дети и подростки, оказавшиеся в трудной ситуации, чувствовали себя как дома и считали "Ровесник" таким местом. Большую помощь в этом оказывает и региональное правительство. Вообще поддержка материнства и детства — среди основных приоритетов областных властей, а с учетом того, что в 2018 году в России начинается реализация программы "Десятилетие детства", указ о старте которой был подписан президентом Владимиром Путиным, господдержка будет только увеличиваться.

Посещение "Ровесника" в новогодние каникулы для Дмитрия Азаова стало уже доброй традицией — он каждый год приезжает сюда уже пять лет. Неудивительно, что дети встретили его как старого знакомого. Главу региона ждал приятный сюрприз — полноценная новогодняя концертная программа с песнями и танцами. "Буквально за несколько дней все подготовили. Дети все сами придумали", — поделилась директор центра "Ровесник" Татьяна Демина.

После концерта Дмитрий Азаров вручил всем детям праздничные подарки. Сам глава региона также не остался без рождественского сюрприза — воспитанники подарили ему необычный сельский зимний пейзаж.

"Она выполнена полностью из природных материалов — крупы, засушенных цветов, специй. Мы дарим вам ее от всего сердца", — вручая настоящее произведение искусства главе региона, сказал его автор Никита Калюжный.

На вопрос, долго ли пришлось работать, чтобы создать такую красоту, мальчик заметил, что не очень — буквально две недели, рисуя по два-три часа в день.

Несмотря на то что сейчас еще только середина зимы, глава региона и воспитанники "Ровесника" обсудили планы на летние каникулы. При поддержке Дмитрия Азаров они уже посетили  Белгород, города Золотого кольца, приезжали они и в Москву, на экскурсию в Совет Федерации, когда руководитель области занимал пост сенатора.

Среди приоритетных направлений для путешествий у детей и подростков в этом году Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. "До конца новогодних каникул еще остается пара дней, вместе соберитесь и выберете город, куда бы захотели поехать абсолютно все, а мы поможем с поездкой", — порекомендовал Дмитрий Азаров.

В ходе визита в "Ровесник" Дмитрий Азаров ознакомился с бытом воспитанников приюта — посетил жилые блоки мальчиков и девочек, столовую и творческую мастерскую. В творческой мастерской глава региона заметил, что скоро для выставки работ детей придется открывать целую галерею.

"Такие визиты очень важны для наших детей. Новый год и Рождество — это семейные праздники. Не у всех воспитанников "Ровесника" есть родители, не у всех есть собственный дом. Все они очень нуждаются в поддержке и внимании. И такие мероприятия, как сегодня, дают им возможность почувствовать, что вокруг есть люди, которые любят их и радуются их успехам", — заметила Татьяна Демина.

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