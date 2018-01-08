В Камышлинском районе при ДТП погиб молодой водитель, пассажиры ранены

В воскресенье, 7 января, в 22:50 дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было задокументировано на 1192 км автодороги М-5 "Урал" в Камышлинском районе Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля Chevrolet Niva — 31-летний мужчина, двигаясь по указанной автодороге со стороны г. Самары в направлении г. Уфы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Там он допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2106 под управлением 20-летнего молодого человека с малым стажем управления автомобилем.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение. Трое пассажиров вазовской легковушки — молодые люди 1996, 1997 и 1998 годов рождения, госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.