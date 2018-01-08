В Волжском районе при столкновении легковушки с бензовозом один человек погиб и трое пострадали

В понедельник, 8 января, в Волжском районе произошло ДТП с участием 19-летней девушки — водителя автомобиля Lada Priora, которая примерно в 06:10 ехала по трассе Самара-Большая Черниговка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 24 км трассы девушка не справилась с управлением транспортным средством и допустила занос с последующим столкновением с идущим впереди нее бензовозом, автоцистерна которого была пуста.

В результате ДТП скончался пассажир легковушки в возрасте около 19 лет, находившийся позади водителя. Еще трое пассажиров той же машины получили травмы. Решается вопрос о доставлении их в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.