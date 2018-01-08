В Тольятти 22 пожарных тушили снегоход и вещи в гараже на ул. Офицерская

В воскресенье, 7 января, в 14:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в гараже на ул. Офицерская в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел снегоход и домашние вещи на площади 12 кв. м. В тушении участвовали 22 человека, которые использовали восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:30. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.