В Самаре 25 человек тушили крупный пожар в частном доме на ул. Уральская

В воскресенье, 7 января, в 07:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Уральская в Куйбышевском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 80 кв. м. В его тушении участвовали 35 человек. Использовалось восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 07:54. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и причиненный им ущерб устанавливаются.