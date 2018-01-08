Сызранские полицейские поймали браконьера с 15 налимами

На днях сотрудниками сызранской транспортной полиции выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги.
Мужчина был задержан полицейскими напротив села Паньшино Радищевского района. У него было обнаружено и изъято 15 налимов, а также запрещенное орудие лова "метла".
Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составляет более 3500 рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?