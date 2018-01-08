Сызранские полицейские поймали браконьера с 15 налимами

На днях сотрудниками сызранской транспортной полиции выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги.

Мужчина был задержан полицейскими напротив села Паньшино Радищевского района. У него было обнаружено и изъято 15 налимов, а также запрещенное орудие лова "метла".

Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составляет более 3500 рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов.



