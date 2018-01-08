Более 100 тыс. человек посетили площадь Куйбышева за январские выходные

Площадь им. В. В. Куйбышева, капитально отремонтированную в рамках президентского проекта "Формирование комфортной городской среды", за январские выходные посетили более 100 тыс. человек.

На протяжении всех новогодних каникул главная площадь Самары оставалась центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.

Благодаря участию в федеральной программе, в минувшем году на площади было заменено асфальтовое покрытие, уложена тротуарная плитка в скверах, проведены новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, смонтирована система автополива, установлены новые опоры освещения, урны, скамейки, велопарковки, оборудованы точки подключения WI-FI и системы видеонаблюдения. Общая сумма вложений в ремонт площади составила 255 млн руб. из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В целом комплексе мероприятий, организованных в дни новогодних каникул, принимали активное участие не только самарцы, но и гости города.

Напомним, что с 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 на пл. им. В. В. Куйбышева работал проект "В гостях у самарского Деда Мороза". Здесь юных гостей ждала интерактивная программа со сказочными персонажами — путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей встречала новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие могли сфотографироваться с самарским Дедом Морозом и загадать желание.

Впервые в этом году катание на аттракционе "Ледяная горка" на площади бесплатное. Прокатиться с горки можно и сейчас, она будет работать до 1 марта. Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые также выдаются бесплатно. Время работы аттракциона — с 10:00 до 22:00.

По традиции, все новогодние каникулы на пл. им. В. В. Куйбышева работали два бесплатных катка с прокатом коньков, точки с горячим питанием.

Горожане и гости города с удовольствием фотографировались на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию "Союзмультфильма": "Ну, погоди", "Морозко", "Трон и Снежная Королева", "Умка", "Щелкунчик и Маша", "Чебурашка и Гена", "Снеговик-Почтовик". Новогоднее настроение создавали праздничная иллюминация, а также световые фигуры. На площади установлены огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

Празднование самой новогодней ночи в Самаре на площади им. В. В. Куйбышева с 31 декабря на 1 января прошло под знаком подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это и неудивительно, ведь именно на этом месте буквально через полгода состоится крупнейший футбольный праздник — Фестиваль болельщиков.

Примечательно, что самарская площадка Фестиваля будет самой большой в стране. В этом году впервые президент России Владимир Путин поздравил самарцев с Новым годом в полночь по местному времени, после чего прогремел праздничный фейерверк. В новогоднюю ночь в мероприятии на площади приняли участие около 8 тыс. человек. Ведущими праздника стали официальный талисман чемпионата по футболу Забивака и послы Самары как города-организатора — чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.

7 января на главной городской площади состоялся большой семейный праздник — Рождественские гуляния. В рамках развлекательной программы выступили известные самарские артисты, состоялись веселые русские народные игры, танцы и хороводы, а также были организованы мастер-классы по изготовлению Вифлеемской звезды и рождественских персонажей. Кроме того, все желающие смогли согреться горячим чаем с баранками.

"Площадь Куйбышева заметно преобразилась! Мои внуки целый год ждали встречи с Дедом Морозом. В новогодние каникулы мы первым делом пошли в Усадьбу. Здесь есть еще горка, каток, карусель, а от ледовых скульптур дети просто в восторге! Этой зимой площадь стала нашим любимым местом для прогулок!" — отмечает житель города Самары Галина Рязанова.

Самарчанка Юлия Уварова пришла на площадь Куйбышева с маленькой дочкой: "Сейчас на площади — наша душа! Новогодние праздники и Рождество объединяют людей. Здорово, когда в городе есть такое прекрасное место, где можно замечательно провести время с семьей!".

Студентка Анна Большова впервые встречала 2018-й год на площади Куйбышева: "Нам с друзьями очень понравилась новогодняя программа, мы сделали множество отличных фотографий, даже с волком Забивакой удалось сфотографироваться. Здесь было столько людей, целое море! Вся эта красота на площади создает праздничное настроение!"