В Ставропольском районе ребенок упал с санок, прикрепленных к снегоходу

В новогодние праздники произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка во время зимних развлечений, сообщают "Самарские водители". По информации ГИБДД, авария была зафиксирована в Ягодинском лесу Ставропольского района.

35-летний мужчина катал на снегоходе LTEX 11-летнюю девочку: ребенок ехал на санках, прикрепленных жесткой сцепкой к ТС. Когда водитель двигался по кольцевой дороге в лесничестве, санки подскочили на неровности и перевернулись вместе с ребенком.

Пострадавшая вместе с родителями обратилась в больницу. Там медики диагностировали ушиб мягких тканей, но госпитализация не потребовалась. Девочке назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в начале января произошло подобное ДТП, в котором ребенка катали на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. Ребенок получил серьезные травмы.