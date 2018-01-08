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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе ребенок упал с санок, прикрепленных к снегоходу

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогодние праздники произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка во время зимних развлечений, сообщают "Самарские водители". По информации ГИБДД,  авария была зафиксирована в Ягодинском лесу Ставропольского района.

35-летний мужчина катал на снегоходе LTEX 11-летнюю девочку: ребенок ехал на санках, прикрепленных жесткой сцепкой к ТС. Когда водитель двигался по кольцевой дороге в лесничестве, санки подскочили на неровности и перевернулись вместе с ребенком.

Пострадавшая вместе с родителями обратилась в больницу. Там медики диагностировали ушиб мягких тканей, но госпитализация не потребовалась. Девочке назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в начале января произошло подобное ДТП, в котором ребенка катали на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. Ребенок получил серьезные травмы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

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какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

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Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

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