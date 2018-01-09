АвтоВАЗ запустил конвейеры с 9 января

АвтоВАЗ возобновляет работу с 9 января после новогодних каникул, пишет ria.ru со ссылкой на компанию.

GM-АвтоВАЗ также запустит конвейер со вторника.

Напомним, зимние каникулы на АвтоВАЗе продлились с 29 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно.