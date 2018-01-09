Самарские разработчики продвигают СЭД ТЕЗИС на европейский рынок

Российская компания "Хоулмонт" с центром разработки в Самаре начинает продажи системы электронного документооборота ТЕЗИС в Европе. Экспансия начнется в 2018 году с Великобритании и Ирландии, сообщает компания.
Летом 2017 года команда "Хоулмонт" при помощи исследовательской и консалтинговой компании Gartner разработала стратегию вывода системы ТЕЗИС на британский рынок. Также Gartner будет консультировать "Хоулмонт" в 2018 году.
Разработкой "европейской" версии СЭД ТЕЗИС и поддержкой иностранных клиентов на первых порах будет заниматься самарская команда "Хоулмонт".
У компании есть опыт внедрений нескольких продуктов собственной разработки в иностранных предприятиях по всему миру. Кроме того, в прошлом году система ТЕЗИС была установлена в американском Tab Bank.
Перед выходом на европейский рынок команда "Хоулмонт" адаптировала систему ТЕЗИС к его потребностям. Специалисты по локализации заменили используемые в СЭД русские термины и понятия на эквиваленты, принятые в английских компаниях. Блок для автоматизации работы канцелярии был трансформирован, чтобы связанные с документооборотом процедуры соответствовали принятым в Европе.
Для продаж в Великобритании и Ирландии компания "Хоулмонт" создала английскую версию сайта и наняла европейского специалиста Риши Катурия на должность старшего менеджера по развитию бизнеса. В его обязанности войдет поиск, консультирование и сопровождение клиентов.
"Мы смотрим в будущее с оптимизмом. В первый год не ожидаем большого объема продаж, но планируем закрепиться в Великобритании", — говорит коммерческий директор компании "Хоулмонт" Иван Ласкин.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???