Самарские разработчики продвигают СЭД ТЕЗИС на европейский рынок

Российская компания "Хоулмонт" с центром разработки в Самаре начинает продажи системы электронного документооборота ТЕЗИС в Европе. Экспансия начнется в 2018 году с Великобритании и Ирландии, сообщает компания.

Летом 2017 года команда "Хоулмонт" при помощи исследовательской и консалтинговой компании Gartner разработала стратегию вывода системы ТЕЗИС на британский рынок. Также Gartner будет консультировать "Хоулмонт" в 2018 году.

Разработкой "европейской" версии СЭД ТЕЗИС и поддержкой иностранных клиентов на первых порах будет заниматься самарская команда "Хоулмонт".

У компании есть опыт внедрений нескольких продуктов собственной разработки в иностранных предприятиях по всему миру. Кроме того, в прошлом году система ТЕЗИС была установлена в американском Tab Bank.

Перед выходом на европейский рынок команда "Хоулмонт" адаптировала систему ТЕЗИС к его потребностям. Специалисты по локализации заменили используемые в СЭД русские термины и понятия на эквиваленты, принятые в английских компаниях. Блок для автоматизации работы канцелярии был трансформирован, чтобы связанные с документооборотом процедуры соответствовали принятым в Европе.

Для продаж в Великобритании и Ирландии компания "Хоулмонт" создала английскую версию сайта и наняла европейского специалиста Риши Катурия на должность старшего менеджера по развитию бизнеса. В его обязанности войдет поиск, консультирование и сопровождение клиентов.

"Мы смотрим в будущее с оптимизмом. В первый год не ожидаем большого объема продаж, но планируем закрепиться в Великобритании", — говорит коммерческий директор компании "Хоулмонт" Иван Ласкин.