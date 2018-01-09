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ИТ Транспорт и связь

Самарские разработчики продвигают СЭД ТЕЗИС на европейский рынок

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская компания "Хоулмонт" с центром разработки в Самаре начинает продажи системы электронного документооборота ТЕЗИС в Европе. Экспансия начнется в 2018 году с Великобритании и Ирландии, сообщает компания.

Летом 2017 года команда "Хоулмонт" при помощи исследовательской и консалтинговой компании Gartner разработала стратегию вывода системы ТЕЗИС на британский рынок. Также Gartner будет консультировать "Хоулмонт" в 2018 году.

Разработкой "европейской" версии СЭД ТЕЗИС и поддержкой иностранных клиентов на первых порах будет заниматься самарская команда "Хоулмонт".

У компании есть опыт внедрений нескольких продуктов собственной разработки в иностранных предприятиях по всему миру. Кроме того, в прошлом году система ТЕЗИС была установлена в американском Tab Bank.

Перед выходом на европейский рынок команда "Хоулмонт" адаптировала систему ТЕЗИС к его потребностям. Специалисты по локализации заменили используемые в СЭД русские термины и понятия на эквиваленты, принятые в английских компаниях. Блок для автоматизации работы канцелярии был трансформирован, чтобы связанные с документооборотом процедуры соответствовали принятым в Европе.

Для продаж в Великобритании и Ирландии компания "Хоулмонт" создала английскую версию сайта и наняла европейского специалиста Риши Катурия на должность старшего менеджера по развитию бизнеса. В его обязанности войдет поиск, консультирование и сопровождение клиентов.

"Мы смотрим в будущее с оптимизмом. В первый год не ожидаем большого объема продаж, но планируем закрепиться в Великобритании", — говорит коммерческий директор компании "Хоулмонт" Иван Ласкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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