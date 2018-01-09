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Пожары Происшествия

При пожаре в частном доме в Безенчукском районе погиб мужчина

БЕЗЕНЧУК. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 января, в 8:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Центральной в с. Преполовенка в Безенчукском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 80 кв. м. В его тушении участвовали четыре человека, которые использовали две спецмашины. Пожар был полностью ликвидирован в 9:05.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что во время пожара погиб мужчина в возрасте 73 лет.

Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

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Последние комментарии

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:59 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:57 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.

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