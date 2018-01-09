При пожаре в частном доме в Безенчукском районе погиб мужчина

В понедельник, 8 января, в 8:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Центральной в с. Преполовенка в Безенчукском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 80 кв. м. В его тушении участвовали четыре человека, которые использовали две спецмашины. Пожар был полностью ликвидирован в 9:05.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что во время пожара погиб мужчина в возрасте 73 лет.

Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.