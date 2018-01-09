Указом президента РФ от 1 января Александр Ефанов назначен председателем Арбитражного суда Самарской области.

Напомним, Александр Ефанов в 2005-м и 2011 годах занимал должность главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Его полномочия на этом посту истекли в июле прошлого года. Новым руководителем апелляционной инстанции стала Наиля Сафаева.

Александр Ефанов же с июня 2017 г. работал в судебной коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Он считался фаворитом в борьбе за кресло председателя областного арбитража, но в день когда ВККС уже готова была выдать судье необходимые рекомендации на этот пост, он вдруг отозвал свое заявление.

При повторном проведении конкурса он все же был рекомендован на эту должность.