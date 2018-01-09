Указом президента РФ от 1 января Александр Ефанов назначен председателем Арбитражного суда Самарской области.
Напомним, Александр Ефанов в 2005-м и 2011 годах занимал должность главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Его полномочия на этом посту истекли в июле прошлого года. Новым руководителем апелляционной инстанции стала Наиля Сафаева.
Александр Ефанов же с июня 2017 г. работал в судебной коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Он считался фаворитом в борьбе за кресло председателя областного арбитража, но в день когда ВККС уже готова была выдать судье необходимые рекомендации на этот пост, он вдруг отозвал свое заявление.
При повторном проведении конкурса он все же был рекомендован на эту должность.
Последние комментарии
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?
Вроде неплохая инициатива? Жизнь покажет.
Много странного в этом деле.
На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.