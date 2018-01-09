Специалисты концерна Toyota проведут в "Жигулевской долине" семинар по кайдзен

На территории технопарка "Жигулевская долина" 23 января будет проводиться образовательный семинар "Диагностика производительности российских предприятий в 2017 г.: Успехи кайдзен (непрерывного совершенствования процессов производства) в России".

Мероприятие организовано Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства промышленности и технологий Самарской области.

Спикерами на мероприятии выступят японские эксперты (представители компаний Тойота Инжиниринг и др.), которыми в 2016–2017 гг. проведена диагностика российских предприятий и накоплен значительный опыт в решении основных проблем, сдерживающих рост производительности труда на российских производственных предприятиях.