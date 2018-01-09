Специалисты концерна Toyota проведут в "Жигулевской долине" семинар по кайдзен

На территории технопарка "Жигулевская долина" 23 января будет проводиться образовательный семинар "Диагностика производительности российских предприятий в 2017 г.: Успехи кайдзен (непрерывного совершенствования процессов производства) в России".
Мероприятие организовано Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства промышленности и технологий Самарской области.
Спикерами на мероприятии выступят японские эксперты (представители компаний Тойота Инжиниринг и др.), которыми в 2016–2017 гг. проведена диагностика российских предприятий и накоплен значительный опыт в решении основных проблем, сдерживающих рост производительности труда на российских производственных предприятиях.
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Директ Бизнес Солюшн - по сути колл-центр, "дочка" ООО «Директ Стар» (Teleperformance Russia). Дабы Вам не гуглить скажу, что выдает инет: «крупная международная компания, предоставляющая услуги телефонного информационного центра (call-центр). на мировом рынке уже более 30 лет, в России представлены с 1999 года». Кому интересно, данные компании - ИНН 7702231594, КПП 771801001, ОГРН 1037700174929, ОКПО 49924709, ген.директор Осина Екатерина Борисовна. 100% учредитель – Люксембург Контакт Сентерз С.А.Р.Л. сайты http://teleperformance.cc/ http://www.teleperformance.ru/ http://www.teleperformance.com Именно сотрудники этой компании присылают Вам однотипные ответы по такому шаблону: «Уважаемый **********! Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota. [Тут, в серединке письма непосредственно сама суть письма, которую пишут уже для вас: спрашивают Вин, либо просят что-то уточнить, либо пишут, что направлено дилеру и с вами скоро свяжутся] Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам. С уважением Имя Фамилия Служба клиентской поддержки Тойота»
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
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очень странно