16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские разработчики продвигают СЭД ТЕЗИС на европейский рынок АвтоВАЗ запустил конвейеры с 9 января Самарские налоговики банкротят крупнейшего производителя "фанфуриков" Минтранс РФ поддержал проект строительства автомагистрали "Центральная" В регионе завершается подготовка инфраструктуры к ЧМ

Экономика и бизнес

Специалисты концерна Toyota проведут в "Жигулевской долине" семинар по кайдзен

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати

На территории технопарка "Жигулевская долина" 23 января будет проводиться образовательный семинар "Диагностика производительности российских предприятий в 2017 г.: Успехи кайдзен (непрерывного совершенствования процессов производства) в России".

 Мероприятие организовано Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства промышленности и технологий Самарской области.

Спикерами на мероприятии выступят японские эксперты (представители компаний Тойота Инжиниринг и др.), которыми в 2016–2017 гг. проведена диагностика российских предприятий и накоплен значительный опыт в решении основных проблем, сдерживающих рост производительности труда на российских производственных предприятиях.

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Матвей Богданов 26 декабря 2017 23:29 В ТОР "Тольятти" откроются производство веб-платформ и мясокомбинат

Директ Бизнес Солюшн - по сути колл-центр, "дочка" ООО «Директ Стар» (Teleperformance Russia). Дабы Вам не гуглить скажу, что выдает инет: «крупная международная компания, предоставляющая услуги телефонного информационного центра (call-центр). на мировом рынке уже более 30 лет, в России представлены с 1999 года». Кому интересно, данные компании - ИНН 7702231594, КПП 771801001, ОГРН 1037700174929, ОКПО 49924709, ген.директор Осина Екатерина Борисовна. 100% учредитель – Люксембург Контакт Сентерз С.А.Р.Л. сайты http://teleperformance.cc/ http://www.teleperformance.ru/ http://www.teleperformance.com Именно сотрудники этой компании присылают Вам однотипные ответы по такому шаблону: «Уважаемый **********! Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota. [Тут, в серединке письма непосредственно сама суть письма, которую пишут уже для вас: спрашивают Вин, либо просят что-то уточнить, либо пишут, что направлено дилеру и с вами скоро свяжутся] Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам. С уважением Имя Фамилия Служба клиентской поддержки Тойота»

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Илья Овсянниковъ 22 декабря 2017 13:40 В отношении Андрея Ищука введена процедура реструктуризации задолженности

Дмитри, Адрей - какие-то новые имена...

Алина Еремина 18 декабря 2017 03:33 Снижению производственного травматизма способствует проведение конкурсов

Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Фото на сайте

В Самаре открылась первая АЗС Shell

В Самаре открылась первая АЗС Shell

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4