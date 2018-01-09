Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Корреспондент Волга Ньюс побывал в Исаклинском историко-краеведческом музее, где собрано более 4 тыс. экспонатов.

Есть несколько версий, откуда пошло название Исаклы. Одни говорят, что от названия пушного налога — ясака. По другой версии, это перевод с тюркского — "осиновая роща". 38 национальностей проживает в Исаклинском районе. О жизни многих их них можно узнать в местном историко-краеведческом музее.

В некоторых селах этого района до сих пор встречаются крестьянские избы, построенные в позапрошлом веке. Их облик точно воспроизведен в макете "Мир деревни", представленном в музее. На нем не только русские, мордовские и чувашские дома, но и банька, которые испокон веков строились на берегу реки, загон для овец, сарайчики, садик.

В экспозиции "Мир деревни" можно узнать немало любопытного о чувашской, русской и мордовской культуре. Причем современные чуваши и мордва, как говорит заведующая музеем Елена Касаева, гораздо лучше сохранили в костюмах и обрядах свои национальные особенности, чем русские.

Основным украшением сельских домов издавна считалась вышивка. Образцы ее можно увидеть в музее. Здесь посетителям расскажут, что означали в старину узоры на платьях или платках. Любопытно, что есть элементы, которые повторяются у самых разных народов. Например, ромб. Символ жизни, защиты от злых духов. Внутри ромба может быть радуница в виде двух елочек. Это символ почитания предков.

А вот мордовская свадебная рубаха панар. После того как мордовская девушка выходила замуж, она должна была носить платок, кончики которого в виде треугольников смотрели вниз. Рядом — чувашский женский костюм. Чувашкам в Исаклинском районе повезло больше, чем мордовкам. "Говорят, что только чувашские женщины в нашем крае могли развестись, — рассказывает Елена Касаева. — Если муж не понравился, она выходила за калитку, снимала с себя при свидетелях головной убор — серпан, надрывала его и говорила: "Я с тобою развожусь". И уходила".

В экспозиции представлен мордовский деревянный свадебный ларь, в котором хранили самое ценное. Ларь круглой формы. И этому есть объяснение. Деревянные дома часто горели. И такой ларь во время пожара можно было, не теряя времени, выкатить из дома.

В музее можно увидеть карту с расположением исаклинских родников. Их в районе на сегодняшний день выявлено 144. А туристический маршрут по району получил название "Край ста ключей". В этих местах можно принять участие в самых разных обрядах. С древних времен народные обряды и хороводы проводились именно здесь, у родников, многие из которых считались священными. А главными действующими лицами на этих праздниках были юноши и девушки. Парня наряжали в белый кафтан, давали в руку горсть пшеничных колосьев, и он шел через веселую толпу, которая встречала его радостными криками. А затем высматривал себе девицу по сердцу, чтобы затеять с ней игру в "горелки". Когда ловил, целовал в щеку.

Был и такой обычай. Девушки шли к реке или роднику и бросали венки в воду. Парни доставали венок приглянувшейся девушки, после чего те награждали их поцелуями. Каждый, удостоенный такого поцелуя, считался для девушки "красным молодцем". А венок девушки несли домой и хранили до будущей свадьбы. Эти обряды сегодня показывают туристам местные фольклорные коллективы.

Самую большую историческую ценность в музее представляют два старинных сарматских железных меча, найденных на территории района. Эти мечи назывались акинаками, и отличались они тем, что были заострены с обеих сторон. Более ранний акинак датируется седьмым веком до нашей эры. Рукоять его не сохранилась, а делалась она из дерева либо рогов животного. У сарматов была такая особенность — племя возглавляли женщины. Возможно, меч принадлежал одной из этих амазонок. Есть здесь и короткий акинак — кинжал, который сарматы хранили в сапоге на всякий случай.

Недавно рядом с этим древним оружием появилось более позднее — русская шпага восемнадцатого века, которая, видимо, принадлежала какому-то чиновнику. Одна из жительниц района нашла шпагу в своем сарае и передала музею.

"К сожалению, в археологическом плане наш район изучен не так хорошо, как хотелось бы, — говорит заведующая музеем. — Раскопки у нас проходили трижды. В музее представлены погребальные сосуды с сурушских могильников. Раньше был такой обряд. В сосуд насыпалось определенное вещество и поджигалось. Считалось, что вместе с дымом дух умершего переходит в мир мертвых".

Не все из того, что было в селе интересного, сегодня можно показать. Не сохранилась усадьба помещиков Шелашниковых, владевших селом. А между тем их имение — заметная страница в российской истории.

"Шелашниковы одними из первых занялись широким производством сельскохозяйственной продукции, — рассказывает Елена Касаева. — Слова "масло Шелашниковых" звучали так же громко, как "вологодское масло". При Шелашниковых в селе было открыто кузнечное и суконное производство. Есть документы, подтверждающие, что пшеницу из его имения вывозили даже в Англию. По воспоминаниям современников, Шелашниковы не обижали крестьян. Обучали их грамоте, письму. В имении был красивый сад с изобилием сирени. В центре сада находился фонтан. Рядом — пруд с лодочной станцией. В водоеме было множество раков. У хозяев было принято традиционное угощение — чай с баранками и раками".

Хозяин имения оплачивал расходы приезжающих на знаменитую в свое время летнюю Исаклинскую ярмарку. Продавцы со своим товаром приезжали туда недели за две, чтобы застолбить место. Что продавали на ярмарке, можно понять, познакомившись с экспозицией "Ой, полным-полна моя коробушка". Тут были и самые разнообразные продукты, и модная одежда, и украшения, и коровы, и лошади элитных пород. Очень высоко ценились хорошие самовары.

В советское время в усадебном здании открылась поликлиника, потом общежитие. Затем оно стало разрушаться и было разобрано. А на том месте, где был сад, сейчас строится церковь. Единственное, что осталось от имения в Исаклах, — красивый искусственный пруд. Его сотрудники музея непременно показывают гостям.

"Когда пришла революция, Александр Николаевич Шелашников смог переправить свою семью в соседнюю деревню Саперкино, — рассказывает Елена Касаева. — А сам он ушел вместе с колчаковским войском в Омск, где и погиб. Там и могила его находится. А его жене, Александре Дионисовне Оболенской, удалось спастись. Помогло то, что она и дети поменяли свою фамилию".

Печальна судьба возведенной в Исаклах церкви, которая, по воспоминаниям местных жителей, внешне была похожа на храм Христа Спасителя в Москве. Исаклинский храм по решению местных властей разрушили раньше, чем большинство других — в 1919 году. Разрушили и разграбили склеп с захоронениями. Однако прах барина, Николая Петровича Шелашникова (отца Александра Николаевича), кто-то из местных жителей тайком перезахоронил на кладбище.

Немало удивительного можно увидеть в музейном разделе, посвященном природе края. Вот кусок красивого розового кварца, найденного в лесу. У него есть свое название — "Марьино стекло". А вот окаменелости, найденные жителями района. Это остатки древних деревьев, которые упали в древнее море, просолились там и, таким образом, сохранились. По отпечаткам ископаемого плауновидного растения ученые восстановили облик деревьев, которые к нынешнему времени не сохранились. Деревьев из рода сигнакулярия. Вот одно из них, на рисунке. Облик дерева необычен, но немного напоминает пальму или секвойю. Есть тут уголок, посвященный животному миру. Сегодня ситуация с фауной, сложившаяся в районе, вполне обнадеживает.

"У нас восстанавливается популяция барсуков, сурков, — рассказывает Елена Касаева. — Возвращается сапсан. Красные волки забегают из Казахстана. Много тетеревов, глухарей. Зайцы и лисицы иногда к нам прямо во дворы прибегают. А исаклинские ондатры даже живут на местном центральном пруду…"

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