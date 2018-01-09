Указом президента РФ № 1 от 1 января 2018 г. "О назначении судей федеральных судов" председателем Красноярского районного суда назначена Татьяна Фаттахова.

Напомним, с мая 2011 г. Фаттахова работала заместителем председателя Красноярского райсуда, а затем возглавляла суд с приставкой "и.о.".