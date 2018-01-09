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Федеральная власть Власть и политика

Председателем Красноярского районного суда назначена Татьяна Фаттахова

КРАСНЫЙ ЯР. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ № 1 от 1 января 2018 г. "О назначении судей федеральных судов" председателем Красноярского районного суда назначена Татьяна Фаттахова. 

Напомним, с мая 2011 г. Фаттахова работала заместителем председателя Красноярского райсуда, а затем возглавляла суд с приставкой "и.о.". 

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