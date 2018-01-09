Указом президента РФ № 1 от 1 января 2018 г. "О назначении судей федеральных судов" председателем Красноярского районного суда назначена Татьяна Фаттахова.
Напомним, с мая 2011 г. Фаттахова работала заместителем председателя Красноярского райсуда, а затем возглавляла суд с приставкой "и.о.".
Последние комментарии
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?
Вроде неплохая инициатива? Жизнь покажет.
Много странного в этом деле.
На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.