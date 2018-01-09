Силовики возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании жилого дома в Самаре.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, 26 декабря 44-летний местный житель позвонил со своего мобильного телефона на номер 112 и сообщил о заминировании своей квартиры в доме №514 на пр. Карла Маркса.
Как выяснили прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, самарец был пьян и в экстренную службу звонил из хулиганских побуждений. Также известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?