По факту нападения на женщину на самарской остановке ведется проверка

В Самаре силовики ведут проверку по факту нанесения ножевого ранения 32-летней жительнице Узбекистана. Инцидент произошел 5 января на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова около 18:00.

Как сообщила потерпевшая, на нее напал бывший муж, также являющийся жителем Узбекистана. На улице между ними произошел конфликт.

Правоохранители разыскивают предполагаемого преступника, устанавливают подробности произошедшего, а также причину конфликта, сообщает источник в правоохранительных органах.