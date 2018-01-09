По факту нападения на женщину на самарской остановке ведется проверка

В Самаре силовики ведут проверку по факту нанесения ножевого ранения 32-летней жительнице Узбекистана. Инцидент произошел 5 января на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова около 18:00.
Как сообщила потерпевшая, на нее напал бывший муж, также являющийся жителем Узбекистана. На улице между ними произошел конфликт.
Правоохранители разыскивают предполагаемого преступника, устанавливают подробности произошедшего, а также причину конфликта, сообщает источник в правоохранительных органах.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?